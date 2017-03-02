В январе 2017 года текущий счет платежного баланса был почти сбалансированным – отрицательное сальдо составило 26 млн долл. против 315 млн долл. в январе прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка.
По данным регулятора, в первый месяц года рост экспорта товаров существенно ускорился, в то время как темпы роста импорта замедлились, хотя и остались на высоком уровне.
«Существенное увеличение экспорта товаров в январе (на 52,7% г/г) обусловлено как низкой базой сравнения прошлого года, так и наращиванием объемов экспорта по основным группам товаров. Повышение мировых цен на металлы способствовало наращиванию объемов экспорта черных и цветных металлов (на 70,1% г/г). Значительное расширение поставок зерновых культур (на 66,4% г/г) обусловило рост экспорта продовольственных товаров на 55,4% г/г, что обеспечило половину роста общего экспорта. Значительным также был рост экспорта продукции машиностроения (на 34,3% г/г). Зато объемы экспорта химической продукции сократились (на 8,7% г/г)», – отметили в НБУ.
Также, по информации Нацбнка, рост импорта товаров в январе несколько замедлился (до 31,6% г/г с 36% г/г в декабре). Снижение цен привело к сокращению стоимостных объемов импорта продовольственных товаров. Объемы импорта энергетических товаров выросли (на 67,8% г/г против 83,9% г/г в декабре), прежде всего, из-за увеличения импорта природного газа для отопления в связи с похолоданием.
В НБУ подчеркнули, что экспорт услуг вырос на 16,2% г/г в результате увеличения объема транзита газа в европейские страны и значительному увеличению объема предоставленных нерезидентам ИТ-услуг. Стоимостные объемы импорта услуг также выросли, однако более низкими темпами (14,% г/г). Традиционно наибольший вклад в этот рост обеспечен статьей «путешествия», импорт по которой увеличился на 10,5% г/г. Сальдо торговли услугами в январе текущего года было положительным и составило 155 млн долл. США.
«В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток средств в размере 177 млн долл. США, в том числе 133 млн долл. США из частного сектора. Такая динамика была обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам банковского сектора, прежде всего выплатами по межбанковским кредитам (302 млн долл. США). Чистый отток долгового капитала частного сектора составил 590 млн долл. США, в том числе 246 млн долл. США из реального сектора», – сказано в сообщении.
Также в НБУ отметили, что приток ПИИ в январе составил 17 млн долл. и полностью был направлен в реальный сектор.
В общем, по итогам января дефицит сводного баланса составил 202 млн долл. США, что обусловило сокращение международных резервов до 15,4 млрд долл. или 3,4 месяца импорта будущего периода.
Напомним, платежный баланс Украины в 2016 году, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 0,9 млрд долл. против профицита за 2015 год в размере 849 млн долл.
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