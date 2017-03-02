В январе 2017 года текущий счет платежного баланса был почти сбалансированным – отрицательное сальдо составило 26 млн долл. против 315 млн долл. в январе прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в первый месяц года рост экспорта товаров существенно ускорился, в то время как темпы роста импорта замедлились, хотя и остались на высоком уровне.

«Существенное увеличение экспорта товаров в январе (на 52,7% г/г) обусловлено как низкой базой сравнения прошлого года, так и наращиванием объемов экспорта по основным группам товаров. Повышение мировых цен на металлы способствовало наращиванию объемов экспорта черных и цветных металлов (на 70,1% г/г). Значительное расширение поставок зерновых культур (на 66,4% г/г) обусловило рост экспорта продовольственных товаров на 55,4% г/г, что обеспечило половину роста общего экспорта. Значительным также был рост экспорта продукции машиностроения (на 34,3% г/г). Зато объемы экспорта химической продукции сократились (на 8,7% г/г)», – отметили в НБУ.

Также, по информации Нацбнка, рост импорта товаров в январе несколько замедлился (до 31,6% г/г с 36% г/г в декабре). Снижение цен привело к сокращению стоимостных объемов импорта продовольственных товаров. Объемы импорта энергетических товаров выросли (на 67,8% г/г против 83,9% г/г в декабре), прежде всего, из-за увеличения импорта природного газа для отопления в связи с похолоданием.

В НБУ подчеркнули, что экспорт услуг вырос на 16,2% г/г в результате увеличения объема транзита газа в европейские страны и значительному увеличению объема предоставленных нерезидентам ИТ-услуг. Стоимостные объемы импорта услуг также выросли, однако более низкими темпами (14,% г/г). Традиционно наибольший вклад в этот рост обеспечен статьей «путешествия», импорт по которой увеличился на 10,5% г/г. Сальдо торговли услугами в январе текущего года было положительным и составило 155 млн долл. США.

«В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток средств в размере 177 млн долл. США, в том числе 133 млн долл. США из частного сектора. Такая динамика была обусловлена ​​преимущественно выплатами по обязательствам банковского сектора, прежде всего выплатами по межбанковским кредитам (302 млн долл. США). Чистый отток долгового капитала частного сектора составил 590 млн долл. США, в том числе 246 млн долл. США из реального сектора», – сказано в сообщении.

Также в НБУ отметили, что приток ПИИ в январе составил 17 млн долл. и полностью был направлен в реальный сектор.

В общем, по итогам января дефицит сводного баланса составил 202 млн долл. США, что обусловило сокращение международных резервов до 15,4 млрд долл. или 3,4 месяца импорта будущего периода.

Напомним, платежный баланс Украины в 2016 году, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 0,9 млрд долл. против профицита за 2015 год в размере 849 млн долл.