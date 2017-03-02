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Посторонние лица продолжают добывать янтарь на территории Клесовского карьера, который входит в сферу управления филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця».

Как сообщает пресс-служба общества, в результате действий злоумышленников уже повреждено 300 метров железнодорожного подъездного пути к карьеру.

По оперативной информации департамента безопасности «Укрзализныци», по состоянию на утро 2 марта на месте инцидента находится более 100 посторонних лиц и работает 10 мотопомп.

«Триста метров земляного полотна пути промыто водяными насосами через каждые 15-20 метров. Сам карьер не захвачен, он находится под контролем железной дороги». – говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта неизвестные начали добывать янтарь вдоль подъездного пути к Клесовскому карьеру. В результате этого повреждены подъездные пути к карьеру. На место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, но их встретила вооруженная группа из почти 400 человек. Часть из них препятствовала доступу к месту инцидента полиции и работникам железной дороги.

 
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