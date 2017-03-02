Правоохранители заблокировали более 500 так называемых «групп смерти» в соцсетях и более 200 их кураторов. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

«Сейчас бытует несколько ошибочное мнение, что в такие группы попадают только дети из неблагополучных семей. На самом деле, по нашим наблюдениям, как правило, участниками становятся те дети, которые не получают достаточно внимания от родителей. Поэтому они легко «переключаются» на кураторов групп в социальных сетях, которые являются хорошими психологами и проявляют к подросткам интерес и привлекают выполнением определенных задач. При этом следует отметить и то, что в четырех выявленных случаях дети были в кризисном состоянии, вывести из которого их помогали и психологи, и психиатры», - сказала начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности столичной полиции Лариса Зуб.

По словам начальника киевского управления киберполиции Сергея Крапивы, за день в киберполицию поступает около 70 обращений о пропаже детей, из которых в 15-20% подтверждаются их участие в интренет-ловушках.

«Мы уже заблокировали более 500 суицидальных групп и более 200 аккаунтов организаторов и кураторов. Сейчас работаем над тем, чтобы их идентифицировать и привлечь к ответственности», - сказал он.

В полиции отметили, что при документировании противоправной деятельности организаторов групп сотрудники киберполиции иногда выходят на активистов общественных организаций, которые таким образом пытаются спасти детей от страшных поступков. Поэтому призвал всех объединить усилия в выявлении лиц, подталкивают подростков к совершению самоубийств.

Крапива рассказал и о создании фейковых «групп смерти», организаторы которых являются мошенниками и преследуют цель – обогащение: сначала они действуют по аналогичной схеме, а потом дают задание написать персональные данные родителей, идентификаций код и номера банковских карточек.

Напомним, ранее полиция определила, какие группы подростков являются наиболее уязвимыми к воздействию так называемых «групп смерти».

Киевские полицейские спасли 15-летнюю девочку от самоубийства, которая была участницей этих групп.