Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что подписание меморандума с Международным валютным фондом – это вопрос ближайших дней.

«Мы не подписали меморандум, но очень близки к этому. Я думаю, что все решится в ближайшие дни - сегодня-завтра. И надеюсь, что дольше этот вопрос не затянется. Но на данный момент меморандум не подписан, была дезинформация, но это не критично, так как ошиблось уважаемое информационное агентство (Reuters. - Ред.) лишь на пару дней», - объяснил Данилюк, сообщает ZN.UA.

Также глава Минфина отметил, что отсутствие Украины в повестке для МВФ не признак того, что вопрос о транше заморожен или отложен.

«Что касается отсутствия в повестке дня украинского вопроса и хронических «ахов» по этому поводу, то тут важно понимать процедуры, по которым все работает. Сначала происходит подписание Меморандума, в течение минимум двух недель происходит заседание Совета директоров. График составляется, по сути, на две недели. И естественно, если меморандум еще не подписан, то и даты заседания по Украине в графике нет», - рассказал Данилюк.

Министр финансов напомнил, что как правило, транш поступает в Украину после заседания Совета директоров, в течение нескольких дней. А вся сумма транша, как и предыдущих, будет направлена в золотовалютные резервы Национального банка.

Напомним, 1 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом.

В то же время руководитель пресс-службы НБУ Валерия Селезнева заявила, что меморандум будет подписан в ближайшие дни.