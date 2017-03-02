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Подразделение минеров и взрывотехников ГосЧС вместе с представителями СЦКК, вышло на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. 

По его словам, после этого на станцию ​​зайдет ремонтная бригада КП «Вода Донбасса», чтобы начать восстановительные работы.

Глава ОГВА отметили, что российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС. «Хотя оккупанты сегодня утром активно обстреливали позиции наших военных вокруг Авдеевки. В частности, промзону. Стреляли из танков и минометов», – заявил он.

Жебривский подчеркнул, что по предварительным оценкам специалистов КП, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.

Напомним, Авдеевка снова осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая прекратила работу 24 февраля.
ForUm

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