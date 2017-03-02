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1 марта. Картина дня 69

Красный Крест намерен организовать перевозку воды в Авдеевку для бедных и больных, если ситуация не улучшится. Об этом сказал заместитель гендиректора Национального комитета общества Красного Креста Валерий Серговский, сообщает 112 Украина.

«В Авдеевке гуманитарная ситуация сложная, в основном, за счет того, что население испытывает тяжелый психологический стресс. С водой местная администрация делает все возможное, чтобы наладить подачу воды. Что касается воды, если ситуация не улучшится, Национальный комитет готов организовать для самых бедных и больных перевозку воды туда от наших доноров», - заявил Серговский.

По его словам, руководство Донецкой областной организации Красного Креста полностью переместилось из Краматорска в Авдеевку.

«Все, что необходимо для оказания неотложной гуманитарной помощи, получено организацией, мы туда доставили отряды Красного Креста Запорожской области и Харьковской области», - добавил Серговский.

Напомним, Авдеевка осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая прекратила работу 24 февраля.

1 марта  глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что воды в городских резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть.
ForUm

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