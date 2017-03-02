Около 3 тыс. российских военнослужащих были подняты в четверг по учебной тревоге в воинских частях оккупированного Крыма и Северного Кавказа в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили в пресс-службе российского южного военного округа.

«Сегодня в соответствии с решением командующего войсками южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова с целью внезапной проверки боевой готовности был осуществлен подъем по тревоге ряда соединений и воинских частей округа, дислоцируемых в Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Дагестане и Крыму», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, к проверке привлечены около 3 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, сообщает Укринформ.

«Поднятые по тревоге соединения и воинские части со штатным вооружением в настоящее время совершают марши на полигоны, по пути они отразят нападение условного противника. По прибытию военнослужащие отработают тактические действия в составе подразделений, проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, а также штатного вооружения танков и боевых машин. Особое внимание в ходе внезапной проверки уделяется контролю за организацией командирами и штабами всестороннего и качественного управления, взаимодействия и связи между подразделениями», - отметили в пресс-службе.