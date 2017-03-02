Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Документ направлен на усиление государственной поддержки при получении образования в государственных и коммунальных учебных заведениях для соответствующей категории людей, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Поддержка будет осуществляться в рамках государственной целевой программы и предусматривает комплекс мероприятий (в частности, полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях или другое). Ряд таких мероприятий и условия их предоставления будет определять Кабинет Министров.

Предполагается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и будет способствовать ее социальной адаптации.