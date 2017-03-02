Неизвестные отобрали у мужчины миллион гривен в Печерском районе Киева.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, злоумышленники подъехали на автомобиле в помещение финансового учреждения на бульваре Дружбы народов.

Информация о совершении разбойного нападения поступила в милицию Печерского управления полиции около 14:00. На место происшествия выехали патрульные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления.

К сотрудникам полиции обратился мужчина, который рассказал, что собирался отвезти деньги в банк для совершения сделки. По дороге он успел заехать в пункт обмена денег, где обменял доллары на гривни. Однако перед самым входом в банк к нему подбежали незнакомцы. Пригрозив предметом, похожим на пистолет, преступники выхватили у него рюкзак с деньгами и скрылись с места происшествия на автомобиле «Фольксваген».

Собранные сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.