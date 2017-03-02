Назначенный Трампом генеральный прокурор США Джефф Сешнс в прошлом году имел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которые скрыл на слушаниях по его утверждению на должность.
Об этом пишет The Washiington Post.
Одной из таких встреч был частный разговор с Кисляком в офисе сенатора в сентябре в разгар российских кибератак на выборы в США, передает Украинская правда.
В это время Сешнс был членом сенатского Комитета по вооруженным силам и одним из внешнеполитических советников Трампа.
10 января в ходе слушаний Сешнса спросили, что он сделал бы, если бы узнал о каких-либо доказательствах того, что кто-то связанный с кампанией Трампа общался с российским правительством в ходе президентской гонки.
«Мне ничего не известно о таких действиях ... Я не контактировал с россиянами», - ответил он.
По словам официальных лиц, Сешнс не считает, что разговоры с Кисляком, соответствуют вопросам законодателей и не помнит их деталей.
«Не было никакого обмана в его ответе», - заявила пресс-секретарь Сешнса Исгур Сара Флорес.
В январе сенатор Патрик Лихи попросил Сешнса ответить на письменные вопросы.
«Некоторые из номинантов избранного президента или советников имеют российские связи. Вы были в контакте с кем-либо, кто был связан с любой частью российского правительства, касательно выборов до или после дня выборов?» - спросил Лихи.
Сешнс ответил одним словом «Нет».
В качестве генерального прокурора Сешнс контролирует ФБР и Министерство юстиции, которые ведут расследование в отношении помощников Трампа и российского вмешательства в выборы.
Законодатели-демократы, в том числе члены судейского комитета Сената, потребовали, чтобы Сешнс взял самоотвод.
Как известно, в СМИ появилась информация, что во время избирательной кампании консультанты высокого уровня, близкие к нынешнему президенту США Дональду Трампу, были на постоянной связи с российскими – нынешними и бывшими представителями спецслужбы, которые известны американской разведке.
ФБР отклонило недавнюю просьбу Белого дома публично опровергнуть сообщения СМИ о связи между советниками Дональда Трампа с россиянами.
Комитет по разведке палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями, заявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф.
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