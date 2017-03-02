НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к генеральному суду Европейского суда справедливости с запросом о приобщении к делу по иску компании PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST), которая обжалует решение Европейской Комиссии от 28 октября 2016 года, позволяющее ОАО «Газпром» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и увеличить объемы прокачки газа Северным потоком.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с уставом Европейского суда справедливости, юридическое лицо может присоединиться к делу, если сможет доказать интерес в исходе дела, представленного на рассмотрение суда.

«Нафтогаз» направил такой запрос на вступление, ссылаясь на предыдущую практику суда, а также указав потенциальные негативные последствия решения Еврокомиссии для компании, которыми является уменьшение объемов транзита природного газа по территории Украины, угроза безопасности поставок природного газа в Украину из-за прекращения газовых потоков из Польши, ухудшение конкурентной позиции «Нафтогаза», неожиданная смена регуляторных и рыночных условий деятельности компании», - пояснили в компании.

Приобщение «Нафтогаза» к делу по иску PGNiG ST позволит украинской компании представить дополнительные аргументы по делу, а также получить официальный доступ к материалам дела.

Сейчас запрос НАК на вступление в дело, инициированное PGNiG ST, подлежит рассмотрению судом с учетом позиций сторон дела.

Напомним, 4 декабря 2016 года PGNiG ST подала свой иск с требованием остановить выполнение решения Еврокомиссии. Компания оспаривает данное решение, поскольку оно было принято с превышением полномочий, нарушило принципы правовой определенности, защиты законных ожиданий и пропорциональности, не согласуется с принципами политики ЕС, нарушает положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, компания отмечает, что при принятии этого решения была неправильно применена статья 36 Директивы 2009/73/ЕС об исключении новой газовой инфраструктуры от применения отдельных требований Третьего энергетического пакета.

23 декабря 2016 суд временно приостановил действие указанного решения Европейской Комиссии, однако окончательное решение о его соответствии нормам права ЕС еще не принято.

PGNiG Supply&Trading принадлежит к группе компаний, которую возглавляет польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.