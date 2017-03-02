Неизвестный бросил яйцо в кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, попав политику в лоб. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BFM TV.

Инцидент произошел на сельскохозяйственной выставке в Париже.

На кадрах, показанных телевидением, видно, как яйцо попадает в лоб французскому политику.

«Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить. Когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает кидать яйца... Это часть политической жизни Франции и она всегда была таковой», – прокомментировал случившееся Макрон.

Это не первый подобный инцидент для Макрона: летом 2016 года в бывшего министра экономики кинули яйцо, когда он находился с визитом в одном из пригородов Парижа.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. На пост президента претендуют лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, экс-премьер Франсуа Фийон, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.