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1 марта в Киеве после полудня столбик термометра впервые за 137 лет поднялся до +12,4 °С, таким образом побив на 0,8°С предварительное историческое значение температуры для этого дня 1989 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

«Это первый в этом году температурный рекорд, зафиксированный обсерваторией», - отмечается в сообщении.

В то же время, по данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни ожидается несущественное похолодание.

«В Киеве также увеличится облачность, пройдет дождь и похолодает до + 7 + 9 градусов.

Но вот выходные снова потеплеет», - написала она в  Facebook.
ForUm

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