Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» начали вводить так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

ПАО «Укртелеком» сообщило о вынужденном прекращении оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

Как заявил Президент Петр Порошенко, против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы на оккупированной территории Донбасса, нужно ввести санкции.

Кабинет Министров принял постановление о порядке перемещения товаров через линию соприкосновения на Донбассе.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом. В то же время руководитель пресс-службы НБУ Валерия Селезнева заявила, что меморандум будет подписан в ближайшие дни.

Сегодня, 1 марта, в Украине снова значительно повысились тарифы на электроэнергию, с 1,29 грн до 1,68 грн.

Подозреваемого во взяточничестве судью Днипровского районного суда Киева Николая Чауса задержали в Молдове.

В списке лиц, которых хотят получить ОРДЛО в обмен на пленных украинцев, находятся почти две сотни людей, пожелавшие остаться на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Верховный суд Украины закрыл все дела в отношении экс-регионала Юрия Иванющенко. В то же время в Верховном суде заявляют, что не закрывали уголовное производство.

ВВП в Украине в январе вырос на 5,1%. Об этом сказано в материалах, обнародованных сегодня Министерством экономического развития и торговли Украины.

В списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 300 тысяч украинцев.

Весной в Украине будет шесть дополнительных выходных дней в связи с государственными праздниками.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 117 обстрелов, двое украинских военных погибли, двое ранены и один травмирован.

В Киеве неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти.