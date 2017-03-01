Министерство финансов Украины осуществило выплаты купонного дохода по облигациям внешнегосударственного займа (ОВГЗ) 2015 года, сообщает пресс-служба Минфина.

«1 марта 2017 Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 9 сериям ОВГЗ, выпущенных государством в ноябре 2015 году в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом», – говорится в сообщении.

По данным министерств, общая сумма купонного платежа по состоянию на 1 марта составляет 505,429 млн долл. США.

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл.