Молдавский суд в четверг, 2 марта, изберет меру пресечения судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире 112 Украина.

По его словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет требовать выдачи судьи.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.

При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест скандального судьи Днипровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание Чауса.

В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.