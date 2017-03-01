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В Брюсселе состоялась церемония подписания решения об отмене Европейским Союзом виз для граждан Грузии с участием президента Европейского парламента Антонио Таяни и представителя Мальтийского председательства в ЕС Крис Агиус.

Церемония подписания состоялась сегодня в Европейском парламенте в присутствии докладчика по этому вопросу, депутата ЕП Марии Габриэль, сообщает УНИАН.

Таким образом, для того, чтобы грузины получили безвизовый режим, документ должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, на что предполагается ориентировочно 8-9 дней, и еще 20 дней для вступления в силу.

Также был подписан документ о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Напомним, 27 февраля Совет Европейского Союза принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставления безвизового режима Грузии.
ForUm

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