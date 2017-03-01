Ставки акцизов на ликеро-водочные изделия с 1 марта увеличились на 20%.

Об этом говорится в законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», сообщают Украинские новости.

Закон предусматривает повышение акциза на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию повышается акциз на 12%, но данные изменения вступают в силу позже.

Напомним, в начале декабря 2016 года начало действовать постановление Кабмина о повышении цен на отдельные разновидности алкоголя. Тогда водочные изделия подорожали примерно на 27%, а вина - на 22,2-55,6%.