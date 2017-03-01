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В Харькове трое неизвестных ограбили отделение банка.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, мужчины в масках проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику и, взломав дверь в кассу, вынесли сейф с деньгами в сумме 1100 долларов и 34 тыс. гривен.

Информация о происшествии на улице Космической поступила в Шевченковский отдел полиции города 28 февраля около 3:45.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и осмотрела место происшествия.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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