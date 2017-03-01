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В Кремле считают некорректным сравнивать «национализацию» предприятий в «ДНР» и «ЛНР» с «отжимом». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что слово «отжим» здесь применимо… В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов. Поэтому, конечно, в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые, еще раз повторяю, отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, поэтому, безусловно, людям надо выживать», — сказал Песков.

Говоря о возможности открытия российского рынка для этих предприятий, Песков отметил, что не располагает такой информацией.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва делала и будет делать все возможное для нормализации обстановки в регионе, однако влияние России не безгранично.

По словам Пескова, действия украинских властей не способствуют урегулированию конфликта. В Москве считают, что Киев должен снять блокаду и возобновить ввоз и вывоз товаров.

Напомним, «ДНР» и «ЛНР» решили с 1 марта ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в ответ на транспортную блокаду региона. Так, например, в «ДНР» новые правила коснулись работы почти 40 организаций.
ForUm

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