Полиция устанавливает обстоятельства, при которых два жителя Бахмута получили телесные повреждения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

1 марта в 00:20 в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним за помощью обратились два местных жителя, 1984 и в 1986 годов рождения. У одного мужчины диагностирован ушиб мягких тканей лица, у другого – тупая травма живота.

По их словам, травмы получили по ул. Корсунского в Бахмуте на железнодорожном переезде вблизи палаток блокировщиков в ходе конфликта.

Предварительно установлено, что два местных жителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к людям, которые блокировали железнодорожный переезд, чтобы высказать свое мнение против блокировки. В результате завязался конфликт, в ходе которого жители Бахмута получили телесные повреждения.

Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 28 февраля вооруженные неизвестные предприняли попытку штурма редута участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса в Кривом Торце.

Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады. В штабе сообщили о троих пострадавших при попытке штурма.