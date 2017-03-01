Киевский городской председатель Виталий Кличко позавтракал вместе с министром иностранных дел Соединенного Королевства, экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Министр пригласил Кличко в пиццерию Veteran, которую открыли в столице бойцы АТО.

Во время встречи речь шла о ситуации на Донбассе и выполнении Минских договоренностей.

Кличко отметил, что необходимо увеличить количество наблюдателей миссии ОБСЕ на Востоке Украины для того, чтобы международное сообщество получало полную и объективную информацию о ситуации на Донбассе.

«Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности я обратился с этим вопросом к министру иностранных дел Австрии Себастьяну Курцу, который сейчас председательствует в ОБСЕ. Он поддержал мое предложение и пообещал способствовать его воплощению», - подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко и Джонсон обсудили подготовку к проведению «Евровидения-2017».

После завтрака мэр и министр прогулялись по Софийской площади и встретились с патрульными полицейскими, которые изучают английский язык по программе Capital English, которую столичная власть организовала при поддержке частности посольств Великобритании и США.

Вместе с полицейскими Кличко и Джонсон записали видеообращение, в котором британский политик назвал Киев безопасным городом. «Я сейчас в Киеве с моим другом Виталием Кличко и полицейскими, которых помогает обучать английскому Британский Совет и посольство. Киев – очень дружественный и безопасный город. Добро пожаловать в Киев, столицу Евровидения», - сказал Джонсон.

После этого политики посетили Софийский собор, где министру рассказали об истории памятника и о фресках, которые частично сохранились до сих пор. Бориса Джонсона поразила роспись, и он сделал несколько фотографий фресок Софии.