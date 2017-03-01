Существовавшая до сих пор система антидопингового контроля в России не сработала, заявил, президент России Владимир Путин на совещании в Красноярске по подготовке к Универсиаде 2019 года, сообщает ВВС.

«Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», - отметил Путин.

Российский президент рассчитывает, что Следственный комитет выяснит, кто виноват в этой ситуации.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (комиссия Макларена), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», - сказал Путин.

В том же выступлении Путин раскритиковал доклады ВАДА, подготовленные канадским юристом Ричардом Маклареном. В них говорится о том, что в России существует система приема допинга, которую поддерживает государство.

По словам Путина, государственной системы приема допинга в стране нет и никогда не было.

Он также назвал безосновательными претензии к России «о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины».

В докладах ВАДА говорится о том, что пробирки с допинг-пробами российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи были повреждены. Эксперты посчитали, что царапины и другие повреждения свидетельствуют об их подмене.

«Мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было», - сказал Путин. По его словам, претензии должны были отмечены в специальных протоколах, но такого не было.

«Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», - заявил он.

«Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», - заявил Путин.

Путин также заявил, что власти планируют наладить «строгую, действенную и эффективную систему борьбы с допингом» с привлечением российских и иностранных специалистов.

Напомним, в декабре 2016 года Всемирная антидопинговая организация представила вторую часть доклада о допинге в России, подготовленную канадским юристом Ричардом Маклареном. В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допингом.