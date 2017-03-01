В Киеве задержана преступная группа из числа действующих и бывших правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Следователями прокуратуры совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности и Управлением внутренней безопасности в Киеве Национальной полиции Украины задержана группа лиц, в состав которой входили 3 действующих полицейских и 4 гражданских лиц», - говорится в сообщении.

Указанная преступная группа действовала на территории Киева и области, занималась разбойными нападениями, в том числе на заказ, мошенническими сделками с недвижимостью.

На данный момент двум правоохранителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Их сообщникам – 34-летней уроженке Северодвинска (РФ) и 34-летнему винничанину – по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 2 ст. 126 (истязание) УК Украины. Еще одному полицейскому и двум его сообщникам, причастным к незаконному завладению двумя квартирами, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Во время обысков, которые проходят по месту работы и жительства фигурантов, обнаружены и изъяты поддельные документы, в том числе: паспорта граждан Украины, служебные удостоверения, нотариальные бланки, документы на квартиры, а также поддельные печати и штампы, устройства для слежки, травматический пистолет и прочее.

Следственные действия продолжаются. Принимаются меры для избрания подозреваемым меры пресечения.