Посольство Украины в Беларуси призвало министра внутренних дел республики Игоря Шуневича назвать признаки терроризма в деятельности писателя Сергея Жадана.



Об этом говорится на странице дипведомства в Facebook.

«Посольство Украины искренне сожалеет, что министр внутренних дел Игорь Шуневич не знает о том, что имя Сергея Жадана известно далеко за пределами Украины», - отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Жадан — лауреат многих престижных международных премий, в том числе на Московской книжной выставке-ярмарке в 2008 году он был отмечен в номинации «Книга года».

«Посольство считает, что дискуссия по этому поводу является бесперспективной. В то же время дискуссия стала бы предметной, если бы министр назвал признаки терроризма, под которые подпадает деятельность Сергея Жадана на белорусской территории в соответствии со ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - отметили в ведомстве.

Шуневич, комментируя недавнее задержание в Минске украинского писателя, заявил:

«Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые».

Министр добавил, что милиция задержала Жадана ночью, потому что именно тогда поступила информация, что «в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом». «Ждать до утра не могли», — заявил он.

Напомним, украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля, ему сообщили о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок.

Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания Жадана.

Кроме того, в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, а министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимир Макеем относительно задержания украинского писателя.

Позже в тот же день Беларусь отменила запрет на въезд Жадану.