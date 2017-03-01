Между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Печерском и Шевченковском районах Киева построят мостовой пешеходно-велосипедный переход, сообщает пресс-служба КГГА.

Заказчиком работ определено КП «Инженерный центр». Соответствующее распоряжение № 218 подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

Так, КП «Инженерный центр» поручено получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную организации для выполнения работ, получить разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия, - Министерства культуры Украины и Департамента культуры КГГА, а также социально уполномоченного органа государственного управления в области организации, охраны и использования природно-заповедного фонда – Министерства экологии и природных ресурсов Украины на проведение работ.

Финансирование работ будет выполняться в соответствии с Программой экономического и социального развития Киева.