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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог в Тернопольской области.

По данным пресс-центра ведомства, частное предприятие заключило договор с облгосадминистрацией на восстановление дорожного покрытия в поселке Подволочиск.

Общая стоимость контракта составила почти 6,7 миллиона гривен.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что подрядчики внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по затратам на материалы и объемам произведенного ремонта. Чиновники облгосадминистрации без надлежащей проверки утвердили документы, в результате чего дельцы получили более 2,5 миллиона гривен за невыполненные работы.

Возбуждены уголовные производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

 
ForUm

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