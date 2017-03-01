Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог в Тернопольской области.
По данным пресс-центра ведомства, частное предприятие заключило договор с облгосадминистрацией на восстановление дорожного покрытия в поселке Подволочиск.
Общая стоимость контракта составила почти 6,7 миллиона гривен.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что подрядчики внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по затратам на материалы и объемам произведенного ремонта. Чиновники облгосадминистрации без надлежащей проверки утвердили документы, в результате чего дельцы получили более 2,5 миллиона гривен за невыполненные работы.
Возбуждены уголовные производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
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