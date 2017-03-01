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В парке им. Рыльского в Киеве вандалы облили краской памятник героям АТО.

Как сообщает пресс-служба КП УЗН Голосеевского района, инцидент произошел во вторник, 28 февраля.

«Вандалами уже в третий раз поврежден памятный знак Героям Голосеевского района, которые погибли во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Полиция уже занимается расследованием происшествия и обращается к возможным свидетелям обратиться в КП УЗН Голосеевского района и в полицию.
ForUm

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