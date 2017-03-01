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Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила -2,8 ° С, что выше климатической нормы на 1,4°С. Об этом свидетельствуют наблюдения метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Это уже пятый подряд февраль, который оказался теплее нормы.

«Нынешний февраль соответствовал своему названию в первой декаде, так как  среднедекадная температура была ниже климатической нормы на 3,5° С, а уже с 18 февраля в столице началась метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво перешла через 0 градусов», - говорится в сообщении.

Холодное всего было 9 февраля, когда минимальная температура опустилась до -17,9 градусов мороза, а теплое – 24-го, когда максимальная температура поднялась до +11,4°С, что по климатической норме соответствует температуре 5 апреля.

Осадков в Киеве выпало 36 мм, что составило 78% климатической нормы.

 
ForUm

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