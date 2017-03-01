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Оборот земель должен быть инструментом исключительно для граждан Украины без права его использования юридическими лицами и иностранцами.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во время выступления на съезде Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, сообщает пресс-служба министерства.

«Сейчас мы имеем два четких тезиса: возможность покупать паевую землю должна быть только для украинских граждан и только для физических лиц. Объем владения должен быть ограничен, а цена - не ниже нормативно-правовой оценки», - отметил Кутовой.

По словам министра, существенная часть проблем, которые сегодня существуют в земельной реформе, заключается в том, что обращение земель не урегулировано.

«Фермер владеет и пользуется землей, но, к сожалению, не может ею распоряжаться. Если фермер сегодня владелец, он должен быть собственником и в действительности. Потому что это актив, над которым он сейчас работает и хочет оставить в наследство своим потомкам», - подчеркнул он.

Кутовой отметил, что  правительство еще не подавало в парламент законопроект об обороте земель. Сейчас идет активное обсуждение и учет мнений аграрного сообщества.

 
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