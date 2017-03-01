Украина владеет 37% порта «Лотос», расположенного недалеко от г. Хошимин во Вьетнаме.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«После российской агрессии, временно количество украинских морских портов сократилось до 13. И только некоторые посвященные знают, что в Украине на один порт больше. Наше государство является владельцем 37% порта «Лотос», в г.Хошимин во Вьетнаме», - отметил он.

Министр подчеркнул, что порт является одним из активов разграбленного Черноморского морского пароходства, и Украина намерена требовать дивиденды, полагающиеся по закону.

По словам Омеляна, «Лотос» является одним из крупнейших портов Вьетнама.

Он рассказал, что 27 февраля делегация Министерства инфраструктуры Украины во главе с арбитражным управляющим ЧМП Евгением Лахненко, выехала во Вьетнам с целью проведения аудита общего украинско-вьетнамского предприятия «Лотос», которое с 2011 года не выплачивало дивиденды украинской стороне в связи с противоправной деятельностью представителя ЧМП во Вьетнаме.

В состав делегации также вошли представители СБУ, которые передали вызов на допрос в НАБУ вышеупомянутому лицу.

«Основная задача нашей делегации - полный аудит совместного украинско-вьетнамского предприятия «Лотос» и выплата дивидендов украинской стороне, потому что ущерб от недополучения прибыли уже оцениваются в сотни тысяч долларов США», - подытожил Омелян.