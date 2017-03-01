В этом году в Киеве запланирован ремонт 300 километров дорог. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

«Дороги, которые мы построили в прошлом и позапрошлом году, стоят невредимы. И мы имеем гарантию на них 5 лет. Дороги же, построенные 10, 20, 30 лет назад, разваливаются, ведь в них никто не вкладывал деньги. Сейчас мы направили все силы, чтобы исправлять ситуацию после зимы», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в прошлом году в столице капитально отремонтировали 200 км дорог. В этом году запланировано 300 км. В частности, такие важные транспортные артерии, как Воздухофлотский проспект, ул. Е.Телиги, Набережное шоссе и многие другие.

«Мы вкладываем средства в инфраструктуру. Ведь это одна из ключевых составляющих жизнедеятельности нашего города», - подытожил Кличко.