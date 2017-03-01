В конце этого года столичные власти планируют начать строительство транспортной развязки на Шулявке. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала 1+1, сообщает его пресс-служба.

«Мы ограничили движение транспорта на Шулявском путепроводе, то есть габарит проезжей части с двух сторон. И ограничили движение грузовиков в целом по городу, чтобы крупногабаритный транспорт не создавал пробки и не разрушал инфраструктуру», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что государственный дорожный научно-исследовательский институт провел необходимые технические испытания моста. «Состоялись технические испытания. Институт позволил движение путепроводом», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что начало ремонта Шулявского путепровода было запланировано на конец этого года. «Более того, не только ремонт, но и строительство развязки. Был разработан проект, который уже в этом году начнем воплощать, чтобы сделать нормальную развязку и реконструкцию этого путепровода», - отметил Кличко.

Отвечая на вопрос, сколько времени нужно на реализацию этого проекта, Кличко отметил, что ориентировочно 1,5-2 года.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.

28 февраля движение по путепроводу возобновили в ограниченном режиме.