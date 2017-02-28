В зоне АТО с начала суток погибли двое военнослужащих, еще один ранен. Об этом говорится в сводке штаба по состоянию на 18:00.

Зафиксировано 56 обстрелов.

Так, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Водяное, из минометов – Гнутово, Широкино, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Гнутово. По Широкино и Новотроицком вел огонь снайпер.

На донецком направлении танк обстреливал шахту Бутовку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов – Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Каменку, Авдеевку и Луганское, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Верхнеторецкое, Невельске, Богдановку, Авдеевку и Луганское.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии НВФ обстреляли Крымское, а с стрелкового оружия – Станицу Луганскую и Новоалександровку.