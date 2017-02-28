Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало данные о размере заработной платы руководства органа за февраль.

Как сообщается на сайте агентства, НАПК решило обнародовать данные о зарплатах в связи с многочисленными информационными запросами.

Так, зарплата главы НАПК Натальи Корчак за февраль 2017 года составила 101 400 тыс. гривен: должностной оклад – 40,560 тыс., надбавка за выслугу лет – 20 280 тыс., надбавка за интенсивность труда – 40,560 тыс. гривен.

Заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий и члены органа Руслан Рябошапка и Александр Скопич получили за февраль текущего года заработную плату в одинаковом размере – 76,440 тыс. гривен.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко неоднократно критиковал НАПК «за подход к работе».