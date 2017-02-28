Все предприятия, которые находятся на оккупированных территориях Украины, де-факто национализированы Россией. Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, комментируя угрозы НВФ «национализировать» предприятия украинской юрисдикции.

«Все наши украинские предприятия, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, де-факто и так национализированы РФ, которая полностью контролирует их деятельность, которая заставляет платить налоги, работать по планам, которые даются РФ», - сказал он в эфире 112 Украина.

«Но до сих пор часть предприятий на территории Донбасса работала и платила налоги как Украине, так и вынуждена была под давлением силы выплачивать некоторые платежи на территории оккупированной территории. Для экономики Украины это нехорошо», - сказал Геращенко.

По мнению нардепа, Украина может либо создать «экономическое чудо», построив стену на границе, либо вести переговоры с РФ.

«У Украины есть два пути. Первый – это полный разрыв, построение некоей стены на границе с РФ, с оккупированными территориями, и, глядя на пример Германии или Южной Кореи, создавать экономическое чудо в Украине, и после этого через много лет возвращать эти территории. Другой путь – вопрос переговоров с РФ», - сказал он..

Напомним, главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что «национализация» предприятий, это приведет к их ограблению и увольнениям работников.