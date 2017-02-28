Прокуратура Киевской области в апелляционной инстанции отстояла свою позицию по возвращению государству охотничьих угодий площадью более 15 тыс. га, которые были незаконно предоставлены в пользование близкому окружению бывшего генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск Фастовского межрайонного прокурора и признано незаконным и отменено решение Киевского областного совета о предоставлении обществу в пользование охотничьих угодий площадью более 15 300 га на территории Фастовского района», - говорится в сообщении.

Кроме этого, суд признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства и обязал ответчика вернуть государству указанные охотничьи угодья.

В прокуратуре напомнили, что право пользования спорными угодьями ООО «Укрмистобудпроект», которое связывают с сыном бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, приобретено с грубыми нарушениями законодательно определенной процедуры прекращения права предварительного их пользователя – ГП «Фастовский лесхоз», а также при отсутствии необходимых согласований всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий.

Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, угодья были переданы в пользование на 25 лет.