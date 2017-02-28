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Министр обороны Украины Степан Полторак назначил служебное расследование распространенной в СМИ информации о неудовлетворительном состоянии питания в воинской части, дислоцированной в Самборе на Львовщине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.  

В ведомстве отметили, что услуги по питанию в указанной воинской части, согласно заключенным договором, предоставляет компания ООО «Геус-групп».

В воинскую часть уже выехала группа представителей Министерства обороны для осуществления проверки.

Кроме этого, специальные мобильные группы представителей Министерства проверят все воинские части, в которых предоставляет услуги по питанию ООО «Геус-групп».

Министр обратился к главному военному прокурору Украины с целью возбуждения уголовного дела в отношении указанных фактов и наказания виновных.

Ранее СМИ со ссылкой на пользователей соцсетей сообщили о червях в кашах и напитках.
ForUm

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