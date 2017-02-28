Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что против нее готовится диверсия. Об этом она заявила на брифинге.

«Это власть, которая сейчас пытается уничтожить меня. Первый звонок мне был, это был приказ Банковой на мою зачистку. Второй приказ был на провокацию администрации Авакова. Следующая диверсия уже готовится против меня», – сказала она, сообщает УНИАН.

Напомним, 24-25 февраля глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.

Позже Савченко заявила, что в Макеевской колонии №22, которая расположена на оккупированной территории Донецкой области, удалось найти шестерых украинских военных и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими.