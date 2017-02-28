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Народный депутат Надежда Савченко считает, что относительно освобождения пленных нужно проводить прямые переговоры, поскольку это ускорит процесс. Об этом она заявила на брифинге, сообщает 112 Украина.

Когда ее спросили, на каком уровне договариваться, она сказала: «Порошенко – Путин, а я с Захарченко».

Она также прокомментировала заявление представителей «ДНР» о том, что они хотят посетить своих пленных в Киеве.

«Они выражали такое желание, и я считаю, что человек, который не убивал наших солдат, не держал оружие в руках, таких людей там много, и они каждый день туда-сюда идут по 6 тысяч на работу, с работы. Такие люди имеют право, если есть их люди в тюрьмах, и посмотреть так же на своих родных, получить свидание. Мы живем в правовом государстве», - подытожила Савченко.

Напомним, 24 февраля глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.
ForUm

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