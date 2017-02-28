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В Киевском зоопарке из спячки вышла самка бурого медведя Настя. Об этом сообщил биолог-методист зверинца Сергей Григорьев на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что животное сильно похудело за зиму.

Напомним, в Киеве началась метеорологическая весна. К такому выводу пришли специалисты Центральной геофизической обсерватории, которые уже 11 дней подряд фиксируют в столице среднесуточную температуру воздуха, превышающую отметку в 0 градусов.
ForUm

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