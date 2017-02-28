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Сегодня, 28 февраля, пограничники Чопского отряда прекратили дерзкую попытку незаконного перемещения трех упаковок с сигаретами через государственную границу Украины в Словакию с помощью гексакоптера, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы.

«Получив информацию о возможной противоправной деятельности, военнослужащие отдела пограничной службы «Ужгород» провели комплекс специальных мероприятий, направленных на предупреждение и задержание нарушителей. В результате поисковых действий на окраине н.п. Сторожница Ужгородского района был обнаружен автомобиль «Хюндай». Его водитель, житель приграничья, отказался от выполнения законных требований пограничников по представлению транспортного средства для проверки, поэтому он был привлечен к административной ответственности за ст.185-10 КоАП», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что по данному факту были проинформированы взаимодействующие органы. После завершения процессуальных мероприятий автомобиль все же осмотрели. В нем обнаружили БПЛА типа гексакоптер с четырьмя аккумуляторными батареями и пакеты с почти 500 пачками сигарет.

Проведена фиксация правонарушения и в дальнейшем гражданином и его «орудиями преступления» будут заниматься сотрудники Национальной полиции.
ForUm

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