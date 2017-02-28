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Киевская городская государственная администрация называет причиной обрушения облицовки Шулявского путепровода в Киеве коррозию метала из-за превышения нагрузки на него. Об этом журналистам сообщил мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко, передают Українські Новини.

«Согласно выводу экспертной комиссии, причиной обрушения облицовки моста стала коррозия метала вследствие превышения нагрузки на мост из-за проезда крупногабаритного транспорта», - сказал он.

На данный момент нет дальнейшей угрозы разрушения моста.

По словам мэра, после проведения комплексного анализа технического состояния моста, будет проведена реконструкция.

Кличко также отметил, что в дальнейшем планируется ограничить движение крупногабаритного транспорта по Шулявскому мостовому переходу.

Напомним, во вторник днем движение по Шулявскому путепроводу возобновили в ограниченном режиме.

27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.
ForUm

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