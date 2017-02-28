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Георазведка подтвердила наличие двух подземных тоннелей и катакомбной церкви в Тернополе. Об этом сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Тернопольского горсовета. 

«Специалисты уже обследовали немало объектов, в частности, подземелья под Архикафедральным собором Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы и  Тернопольским замком, исследовали Площадь Свободы а также места, где периодически наблюдаются просадки грунта», - отмечается в сообщении.

Также был обследован двор на улице Ноябрьской, 3, где, по словам старожилов, захоронены останки немецких солдат, погибших в Тернополе во время Второй мировой войны.

«К слову, уже подтверждено наличие двух подземных туннелей на ул. Ноябрьская», - сообщили в горсовете.

По словам председателя ОО «City Project» Андрея Кира, на ул. Ноябрьской под землей расположена катакомбная церковь монастыря Конгрегации сестер Святого Йосифа (Йосифиток).

«В начале века в Тернополе на месте нынешней областной прокуратуры стоял монастырь французских сестер-йосифиток. На такие данные я наткнулся в архиве. Монахини в нем учили наших барышень французскому, этикету, покорности. С Кафедральным собором монастырь соединялся подземным ходом. Под монастырем располагалась подземная церковь катакомбная. Была она совсем небольшая – каких-то 3 м в высоту, 8 м в длину и 5 м в ширину. В 1952-м в помещения монастыря переселилась прокуратура. Вход в подземную церковь завалили, стены – побелили, а помещение приспособили под потребности хозяев в мундирах. Святыню переоборудовали под тир, в котором обучались стрелять из пистолетов. С годами здесь, как тогда церковные песнопения, стихли и выстрелы. Впоследствии помещение было заброшено», - отметил главный специалист отдела охраны культурного наследия управления культуры ОГА Ярослав Пелехатый.

 
ForUm

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