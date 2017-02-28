также в разделеОбщество
28 февраля. Картина дня 33
Руководители завода в Харькове вымогали взятку в 1,5 миллиона 30
Корчак в феврале получила надбавку в 40 тысяч за интенсивность труда 23
Каша с червями: Минобороны проверит, чем кормят военных на Львовщине 22
В Тернополе нашли подземные туннели и катакомбную церковь 36
СБУ перехватила разговоры Захарченко о блокаде ОРДЛО 305
Трепак: В СБУ зачистили всех, кто занимался «бриллиантовыми прокурорами» 26
Порошенко наградил 61 бойца АТО, 17 из них – посмертно 11
Котенко: В «списке Савченко» могут быть информаторы НВФ 18
В РФ грозят Украине ответными мерами на блокаду Донбасса 194
Суд забрал у сына Пшонки 15 тысяч гектаров угодий под Киевом 20
Геращенко: Россия де-факто национализировала предприятия в «Л/ДНР» 75
Савченко заявляет, что против нее готовится диверсия 37
Люстрированный Терещук выиграл конкурс на должность замглавы Одесской ОГА 27
Омелян: 95% дорог находятся в непригодном состоянии 19
«Блокадники» сообщают о троих пострадавших при попытке штурма 43
Украинец пытался переправить сигареты в Словакию на гексакоптере 39
СБУ: Рубан указал, что едет в «ДНР» присмотреть за квартирой тещи 35

В Луганской области начато специальное досудебное расследование в отношении так называемого «заместителя министра государственной безопасности «ЛНР», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении указанного лица по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

«Установлено, что с 2015 года гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность так называемого «заместителя министра государственной безопасности» террористической организации «ЛНР», до сих пор организует функционирование и деятельность так называемого «ведомства», издает приказы, распоряжения обязательные к исполнению подчиненными сотрудниками. Указанное лицо является руководителем службы пограничной охраны, организует сбор данных в отношении лиц, которые незаконно удерживаются и находятся в плену террористической организации «ЛНР», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что, поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск и, на основании постановления следственного судьи, начато специальное досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние