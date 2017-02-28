В Луганской области начато специальное досудебное расследование в отношении так называемого «заместителя министра государственной безопасности «ЛНР», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении указанного лица по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

«Установлено, что с 2015 года гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность так называемого «заместителя министра государственной безопасности» террористической организации «ЛНР», до сих пор организует функционирование и деятельность так называемого «ведомства», издает приказы, распоряжения обязательные к исполнению подчиненными сотрудниками. Указанное лицо является руководителем службы пограничной охраны, организует сбор данных в отношении лиц, которые незаконно удерживаются и находятся в плену террористической организации «ЛНР», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что, поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск и, на основании постановления следственного судьи, начато специальное досудебное расследование.