Вооруженные неизвестные предприняли попутку штурма редута участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса в Кривом Торце. Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады.

В РФ грозят Украине ответными мерами на блокаду Донбасса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады ОРДЛО.

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили разговоры главы «ДНР» Александра Захарченко с начальником «управления внутренней и внешней политики» администрации Дмитрием Трапезниковым, доказывающие истинные намерения НВФ по использованию торговой блокады ОРДЛО.

Межинституциональные переговоры о предоставлении Украине безвизового режима завершились успешно.

Экс-глава полиции Киева Александр Терещук победил в конкурсе на должность первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации.

Давление в российской газотранспортной системе на входе в Украину рекордно снизилось, сообщили в «Нафтогазе Украины».

Движение по Шулявскому путепроводу возобновили в ограниченном режиме. Киевский городской председатель Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также председателя Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что в Макеевской колонию №22, которая расположена на оккупированной территории Донецкой области, находятся шестеро украинских военных и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими. Координатор Центра по обмену и освобождению заложников «Патриот» Олег Котенко заявил, что среди якобы найденных Савченко украинских пленных – двое с «сепаратистскими наклонностями».

Савченко также заявила, что попала на неподконтрольную территорию тропами, которым возят контрабанду.

Телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает свое вещание с 1 марта 2017 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что мэр Львова Андрей Садовый развернул торговую блокаду Донбасса, чтобы отвести внимание общественности от львовского мусора.

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову до 28 апреля.