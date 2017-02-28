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Вчера, 27 февраля, во Львове в результате конфликт между посетителями кафе с применением травматического оружия пострадал мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«В Железнодорожный отдел полиции 27 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от сотрудника одного из кафе-баров, расположенных по улице Воздушной о том, что около полуночи один из посетителей бара во время конфликта попал резиновой пулей в другого мужчину», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В баре правоохранители обнаружили пострадавшего с травмой живота, а также владельца оружия, 43-летнего львовянинв. У него полицейские изъяли пистолет «Форт 12-Р» для отстрела резиновых пуль. По словам очевидцев, оба посетители употребляли алкогольные напитки.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.
ForUm

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