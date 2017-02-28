Организованная на Донбассе угольная блокада может привести к потере валютной выручки Украины по итогам года на уровне не менее 3,5 млрд долл.

Об этом сказал глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков в ходе специального совещания в правительстве под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Последствия могут быть катастрофическими. Потери могут составить 3,5 млрд долл. по году», - сказал Каленков, подчеркнув, что ущерб ощутят не только металлурги, но и все смежные отрасли, которые пользуются металлургической продукцией, сообщает УНИАН.

Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.