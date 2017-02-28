Украина в 2016/2017 маркетинговом году по сравнению с предыдущим периодом увеличила экспорт сахара в 33 раза - до 344 тысяч тонн.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой в приветственном слове к участникам первого Международного конгресса для производителей и переработчиков сахарной свеклы, который сегодня открылся в Киеве.

«Выдающийся момент предыдущего года - увеличение в сахарной отрасли всех показателей. Это большие показатели, которые фактически создают предпосылки для дальнейшего роста отрасли», - цитирует слова министра пресс-служба Минагрополитики.

«Украинские аграрии вырастили не только хороший урожай сахарной свеклы, но и качественный. Улучшение качества сырья позволило в текущем сезоне получить 6,9 тонны сахара из одного гектара, что в три раза больше, чем в 2010 году. Благодаря росту урожайности в 2016 году валовой сбор сахарной свеклы с площади 290 тыс. га составил 13,2 млн тонн, тогда как в 2000 году такое же количество сахарного сырья было собрано с площади в 747 тыс. га», - сказал он.

«2016 год можно определить как год четкой динамики. На 25% к предыдущему году увеличились площади под сахарной свеклой, на 30% - производство сахарного сырья, на 40% - производство сахара. Такая динамика впечатляет, если говорить о мировой практике», - подытожил Кутовой.