Сотрудников Международного комитета Красного Креста допускали в тюрьмы все наиболее одиозные и диктаторские режимы, кроме РФ и ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Каждые две недели украинская сторона передает обновленные СБУ списки пропавших без вести, передает их ОБСЕ, РФ, ОРДЛО с требованием предоставить информацию об этих людях, начать их поиск, и немедленно привлечь к поиску пропавших без вести МККК. МККК имеет столетний опыт освобождения заложников и поиска пропавших без вести, эту организация допускали в тюрьмы наиболее одиозные и диктаторские режимы, в частности Хуссейн и Каддафи, сейчас МККК работает в Сирии, оказывает гуманитарную помощь гражданскому населению», – отметила она.

По словам Геращенко, единственные, кто не пускает МККК в тюрьмы и не допускает миссию к поиску пропавших без вести, не дает увидеть заложников или передать письма родственникам - это РФ и ОРДЛО. «Несмотря на все обещания президента РФ Владимира Путина на всех встречах в «нормандском формате», несмотря на все призывы мировых лидеров, несмотря на постоянные призывы Украины, что именно аполитичная, нейтральная миссия МККК должна делать эту работу, чтобы максимально деполитизировать процессы, связанные с заложниками. Вопрос «почему не допускают» – риторический, пожалуй, что-то скрывают от мира», – подчеркнула она.

«Украинская сторона настаивает на выполнении 7 пункта Минских соглашений, на немедленном допуске МККК и других гуманитарных миссий к оккупированным территориям и их вовлечении в процесс поиска заложников», – заявила Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко заявила, что НВФ блокируют процесс обмена заложниками.